ЦБ понизил официальные курсы валют на вторник Доллар - 65,2582 рубля; евро - 74,0876 рубля

Центробанк РФ понизил официальные курсы валют на вторник, 26 февраля. Официальный доллар подешевел на 25,67 копейки и будет торговаться по 65,2582 рубля.



Официальный курс евро упал на 24,56 копейки до 74,0876 рубля.

При этом на Московской бирже основные иностранные валюты торгуются в плюсе. По фиксингу на 17:21 по московскому времени, доллар подорожал на 2,25 копейки и стоит 65,415 рубля, а европейская валюта торгуется по 74,295 рубля, прибавив 20,5 копейки.