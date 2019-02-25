ФАС передал на рассмотрение дело в отношении администрации Московского района После повторных жалоб на проведение аукциона

УФАС по Петербургу передал в другой отдел ведомства материалы дела для рассмотрения действий администрации Московского района при проведении госзакупок. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ведомства.

Дело будет рассматриваться в рамках закона о защите конкуренции. Это стало следствием рассмотрение жалоб ООО «Экомир» на проведение районной администрацией аукциона на ликвидацию несанкционированной свалки на проспекте Космонавтов, уч. 102.

Ранее организация уже жаловалась на действия администрации при проведении тех же торгов. Антимонопольная служба выписала районной администрации предписании. Однако они были выполнены формально, суть документации не изменилась. Жалобы «Экомир» снова признаны частично обоснованными, а администрации района выдали предписания о внесении изменений в документацию и продлении приема заявок.

Начальная максимальная сумма контрактов более 155 млн рублей.