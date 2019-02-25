В прошлом году жители СЗФО потратили 6,1 трлн рублей с банковских карт региона Это 3,6 млрд операций

В прошлом году жители Северо-Западного региона совершили платежных операций на 6,1 трлн рублей с помощью банковских карт, выпущенных банками региона, что превышает показатель 2017 года на 14,1%. Об этом в понедельник сообщили в Северо-Западном ГУ Банка России.

Это всего 3,6 млрд операций. Годом ранее было совершено на 29,3% меньше операций по картам. Кроме того, жители СЗФО стали меньше снимать наличные с карт — на 4,7%. Это 349,6 млн соответствующих операций.

Всего за прошлый год в СЗФО было совершенно операций по оплате товаров и услуг на 2,9 трлн рублей. Это на 29,5% больше, чем в 2017 году. Средний чек при оплате банковской картой в СЗФО достиг 900 рублей, а при снятии наличных — 9,1 тыс. рублей.

За границей с помощью карт региона было потрачено 233,3 млрд рублей, при этом 86,7 млрд из них приходится на покупки на зарубежных сайтах. Остальная сумма — 146,6 млрд рублей — была потрачена при поездках в другие страны.

Также выросло число выпущенных в округе карт в 2018 году (1,9%) до 27,91 млн штук. Доля Петербурга при этом составила 13,96 млн штук. В сообщении отмечается, что стабильности позитивной динамики способствовала активная эмиссия карт платежной системы «Мир».

Также за год увеличилось число кредитных карт. Таким образом, в общем количестве карт доля кредитных составила 11,2% или 3,1 млн штук. Также увеличилось количество POS-терминалов в СЗФО на 17,6% и достигло 338 тыс. штук. При этом в Петербурге рост составил 29,4% до 167 тыс. штук. В минусе оказались банкоматы. В регионе их стало меньше на 5,5% до 23,3 тыс., а в Петербурге на 11,1% до 10,5 тыс. штук.