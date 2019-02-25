ЖКС №2 обяжут восстановить лепнину на фасаде здания в Петроградском районе КГИОП подготовил соответствующий иск для подачи в суд

ООО «Жилкомсервис № 2 Петроградского района» обяжут восстановить лепнину на фасаде исторического здания в Петроградском районе по Малому проспекту П.С., 1/3, лит. А. Об этом в понедельник сообщили в комитете по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга.

КГИОП подготовил соответствующий иск для подачи в суд. Комитет требует «восстановить утраченные архитектурные элементы по историческим материалам в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение КГИОП».

В ноябре прошлого года обнаружилось, что ЖКС №2 на лицевом фасаде этого здания самовольно пытается восстановить лепной декор, дорисовывая узоры с помощью монтажной пены. При этом организация не согласовывала с КГИОП документацию проекта. Петроградский районный суд Петербурга 20 февраля оштрафовал ЖКС №2 на 100 тыс. рублей за самовольные работы.

Добавим, здание не является объектом культурного наследия. Однако оно находится в исторически сложившемся одном из центральных районах города. В середине ноября горожане начали жаловаться на ненадлежащий вид фасада. Аварийную штукатурку сбили в апреле 2018 года, а после жалоб начались попытки восстановления лепнины с помощью пены, которую сверху еще и цементировали.