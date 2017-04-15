Володин заработал более 62 млн рублей в 2016 году И задекларировал дом и квартиру

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин получил порядка 62,12 млн рублей дохода за 2016 год. Такие данные следуют из декларации, опубликованной накануне.

Кроме того, он указал в декларации жилой дом (989 кв.м), квартиру (174,3 кв.м) и земельный участок (8,3 тыс. кв. м). Также у него в собственности два гостевых дома, машино-место, теплица, четыре нежилых и хозяйственных постройки и очистное сооружение.

Согласно указанным данным, все имущество находится на территории России. Добавим, за прошлый год Вячеслав Володин получил около 87,1 млн рублей. Тогда он занимал должность первого заместителя главы президентской администрации. Накануне о своих доходах также отчиталась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, получившая 22,85 млн рублей за 2016 год.