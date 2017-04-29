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29.04.17 / 23:29 Новости / Политика / Россия и мир

Посол: Россия ответит на размещение ПРО НАТО в Норвегии

Сторонам необходимо начать диалог

НАТО, фото NATOРоссия ответит на размещение системы противоракетной обороны (ПРО) НАТО на территории Норвегии не только Осло, но и всему альянсу. Об этом в субботу заявил российский посол в Норвегии Теймураз Рамишвили в интервью изданию Dagbladet.

По его словам, стороны могут иметь разные позиции по этому вопросу, однако им необходимо вести диалог и находить взаимовыгодные решения. Однако дипломат отметил, что в настоящее время власти Норвегии отказываются обсуждать роль Осло в ЕвроПРО с Москвой.

Добавим, как ожидается, формирование системы ЕвроПРО завершится к 2018 году. С точки зрения США, эта мера поможет защитить Европу от возможного нападения со стороны Ирана. Москва утверждает, что создание ЕвроПРО направлено против России. Норвегия, которая является членом НАТО, подтвердила свою готовность участвовать в проекте альянса в 2015 году.

По материалам: tass.ru
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