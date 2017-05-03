Петербургские депутаты пожалуются в суд на бездействие ЗакСа Из-за вопроса о проведении референдума по Исаакиевскому собору

Петербургские депутаты подадут жалобу в суд на бездействие Законодательного Собрания города. Об этом они сообщили в среду.

Жалоба связана с тем, что Законодательное Собрание отказывается рассматривать вопрос о проведении референдума. Депутаты готовятся подать заявление в среду, пообещал руководитель фракции «Яблоко» Борис Вишневский.

Заявителями выступят представители фракции «Партия Роста» Оксана Дмитриева, Максим Резник и Сергей Трохманенко, руководитель «Яблока» Борис Вишневский и замруководителя Михаил Амосов, а также руководитель фракции «Справедливая Россия» Алексей Ковалев.

Отметим, ранее ЗакС пообещал рассмотреть вопрос о проведении референдума по статусу Исаакиевского собора 17 мая. В эту среду за включение вопроса в повестку дня проголосовали 11 депутатов.