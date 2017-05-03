Все новости

03.05.17 / 12:41 Новости / Петербург и Ленобласть

Петербургские депутаты пожалуются в суд на бездействие ЗакСа

Из-за вопроса о проведении референдума по Исаакиевскому собору

Фото АБН

Фото АБН

Петербургские депутаты подадут жалобу в суд на бездействие Законодательного Собрания города. Об этом они сообщили в среду.

Жалоба связана с тем, что Законодательное Собрание отказывается рассматривать вопрос о проведении референдума. Депутаты готовятся подать заявление в среду, пообещал руководитель фракции «Яблоко» Борис Вишневский.

Заявителями выступят представители фракции «Партия Роста» Оксана Дмитриева, Максим Резник и Сергей Трохманенко, руководитель «Яблока» Борис Вишневский и замруководителя Михаил Амосов, а также руководитель фракции «Справедливая Россия» Алексей Ковалев.

Отметим, ранее ЗакС пообещал рассмотреть вопрос о проведении референдума по статусу Исаакиевского собора 17 мая. В эту среду за включение вопроса в повестку дня проголосовали 11 депутатов.

Метки: , , , , , ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2017

117 SQL queries done. Page generation took 0,128 seconds.