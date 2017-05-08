Пара «евро-доллар» снижается на фоне победы Макрона на выборах А в последние две недели пара росла на 2,5%

Валютная пара «евро-доллар» снижается на биржевых торгах на фоне победы Эммануэля Макрона на выборах президента Франции. Об этом в понедельник рассказал аналитик «Альпари» Роман Ткачук.

При этом в последние две недели пара выросла на 2,5%, указывает Ткачук. «Сработало лассическое правило «покупай на слухах, продавай на фактах»», — говорит аналитик.Он также высказал мнение, что рынки переоценили вероятность победы Ле Пен.

Одновременно с этим снижаются европейские фондовые индексы. Французский CAC 40 потерял около 1%, немецкий DAX – около 0,5%. Накануне же курс евро к доллару вырос до максимума за семь месяцев и превысил $1,1 после объявления данных экзит-поллов.

Напомним, Эммануэль Макрон стал самым молодым президентом Франции. Ему 39 лет. Во втором туре президентских выборов он набрал более 66%, оставив позади единственную соперницу Марин Ле Пен.