Facebook запустил пиар-кампанию по борьбе с фейковыми новостями Компания опубликовала инструкцию, как обнаружить ложную информацию

Социальная сеть Facebook запустила пиар-кампанию, цель которой ограничить распространение ложных сообщений. Об этом накануне сообщает британское издание The Register.

Так, компания разместила в крупных СМИ, в том числе, в The Guardian, The Daily Telegraph и The Times, памятки о том, как распознать фейковые новости. Среди прочего, Facebook советует пользователям искать первоисточник информации, проверять доказательства и скептически относиться к заголовкам.

Предположительно, эта мера Facebook приурочена к предстоящим досрочным выборам в парламент Великобритании, которые состоятся в июне этого года. Добавим, ранее Facebook добавил «подсказки» для борьбы с дезинформацией в соцсети. Так, нажав на иконку возле новости, пользователь получает рекомендации по выявлению ложных новостей. О том, что компания намерена бороться с ложными сведениями в сети, осенью прошлого года сообщил глава Facebook Марк Цукерберг.