ЕС упростит визовый режим с Украиной в ближайшие дни Граждане страны смогут посещать страны ЕС на срок до 90 дней раз в полгода

Евросоюз в ближайшее время упростит визовый режим с Украиной. Об этом во вторник заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Граждане Украины смогут посещать страны-участницы Шенгенского договора на 90 дней не чаще чем раз в полгода. Между тем безвизовый режим не позволяет работать или учиться в странах союза. Целями поездки могут быть посещение знакомых, туризм, бизнес или участие в культурных мероприятиях.

В декабре 2016 года Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС рассмотреть возможность упрощения визового режима с Украиной, Грузией и Косово. В конце апреля 2017 года парламентарии организации согласовали решение об упрощении режима для Украины.

Евросоюз и Киев ведут переговоры о либерализации безвизового режима с 2008 года. Совет организации утвердит это решение 11 мая.