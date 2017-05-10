Роспотребнадзор разрешил поставки 20 видов вин из Молдавии Винодельческого комбината «Крикова»

Роспотребнадзор разрешил поставки 20 видов вин предприятия «Крикова» из Молдавии в Россию. Об этом в среду сообщили в службе.

Специалисты ведомства завершили экспертизу документации компании, а также лабораторные исследования образцов продукции и выдали положительные заключения на 20 видов винодельческой продукции. Режим поставок товаров «Крикова» в РФ будет проходить в режиме одного окна.

Молдавия и ЕС подписали в 2014 году соглашение о зоне свободной торговли. После ратификации договора Россия ввела импортные пошлины на ввоз некоторых товаров из Молдавии для защиты от реэкспорта из ЕС.

Нынешний президент республики Игорь Додон вступил в должность главы государства в конце декабря прошлого года. Ключевым пунктом его предвыборной программы стало восстановление стратегического партнерства с РФ в экономической и энергетической сферах.