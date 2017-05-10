В праздники петербуржцы оставили на улицах 113 т мусора Дорожники вывезли с улиц почти 3 т смета

В праздничные дни с 6 по 9 мая петербуржцы оставили на улицах города 113 тонн мусора. Об этом в среду рассказали в комитете по благоустройству города.

Также из города вывезли почти 3 т смета. Это в три раза больше, чем в прошлом году. Дорожники объяснили это активизацией предпраздничной уборки.

Напомним, 9 мая в городе работали почти 1 тыс. дворников. Всего с начала мая с улиц Северной столицы убрали около 7,2 тыс. т загрязнений. На мытье улиц потратили 15,5 тыс. кубометров воды. При этом влажная уборка была ограничена погодными условиями.