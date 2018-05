Google купила разработчика игр для VR Owlchemy Labs продолжит разрабатывать игры для разных платформ

Google приобрела компанию Owlchemy Labs, которая занимается разработкой игр для очков виртуальной реальности. Об этом сообщили в компании.

В Owlchemy Labs сообщили, что продолжат выпускать игры для HTC Vive, Oculus Touch и PlayStation VR. В сообщении Google, в свою очередь, говорится, что две компании будут совместно заниматься разработкой «захватывающие игры и новые модели взаимодействия на разных платформах». Сумма сделки не сообщается.

Owlchemy Labs была основана в 2001 году. Первой игрой компании стала Super Ramen BROTHers. В 2011 году совместно с Dejobaan Games Owlchemy Labs выпускает AaaaaAAaaaAAAaaAAAAaAAAAA!!! For the Awesome. Job Simulator, выпущенный Owlchemy Labs на PlayStation VR, Oculus Rift и HTC Vive в 2016 году, использовался для презентации устройства от HTC. В апреле текущего года компания выпустила Rick and Morty Simulator: Virtual Rick-ality.