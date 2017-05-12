ЦБ отозвал лицензии у двух страховых брокеров «Столица» и «Восточные брокеры»

Центробанк отозвал лицензии у двух страховых брокеров. Об этом финансовый регулятор сообщил в пятницу.

Лицензии утратили брокеры «Столица» и «Страховой дом «Восточные брокеры». Первый в течение длительного времени отказывался предоставлять ЦБ отчетность. Второй брокер самостоятельно отказался от лицензии.

Напомним, накануне ЦБ отложил на год условия по рейтингу к активам страховщиков. Таким образом, крайний срок назначили на 30 июня 2018 года. До этого времени страховщики могут иметь некоторые ценные бумаги без рейтингов АКРА или «Эксперт РА». Иначе страховщикам бы пришлось перекладывать из компаний-эмитентов активы на 237 млрд рублей.