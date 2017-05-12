Сбербанк, Орешкин и хрущевки. Итоги пятницы

В пятницу Сбербанк объявил, что перестанет выдавать карты с привязкой к отделению, Орешкин спрогнозировал инфляцию на уровне 4% в мае, Собянин пообещал выплатить денежные компенсации тем, кто откажется от предоставленного в рамках программы реновации жилья, в Москве был арестован предполагаемый пособник исполнителя теракта в петербургском метро Эрматов, а акции АФК «Система» упали до минимума с 2015 года.

Сбербанк перестанет выдавать банковские карты с привязкой к конкретному отделению. Зампред правления банка Александр Торбахов заявил, что уже сейчас карту можно получить с доставкой в любое отделение.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что годовая инфляция достигнет уровня 4% уже в мае текущего года. Он напомнил о том, что в базовом сценарии ведомства к концу года инфляция составит 3,8%. Также Орешкин спрогнозировал ослабление рубля.

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что москвичи, которые не захотят заселяться в квартиру, полученную в рамках программы реновации, смогут получить денежную компенсацию в размере рыночной стоимости старого жилья. Также он снова заверил, что пятиэтажки не будут сносить без согласия большинства жильцов.

В Москве арестовали Мухаммадюсупа Эрматова, предполагаемого пособника исполнителя теракта в петербургском метро. Он будет находится под стражей до 10 июля.

Акции АФК «Система» на торгах Московской биржи упали до минимума с 2015 года. По фиксингу на 11:43 по московскому времени обыкновенная акция стоила 12,78 рубля. ПАдение продолжается на фоне иска «Роснефти» к «Системе». Сумма требований составляет 106,6 млрд рублей.