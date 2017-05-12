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12.05.17 / 11:22 Новости / Россия и мир

В центре Рима прогремел взрыв

Рим

В центре Рима произошел взрыв. Об этом в пятницу пишут местные СМИ.

Взрыв прозвучал на улице Авентино (Viale Aventino) рядом с почтовым отделением. Агентства Ansa пишет, что бомба находилась между двумя автомобилями. Как пишет другое издание, RaiNews, бомб было две, обе находились рядом с припаркованными у почты автомобилями.

В настоящий момент на месте работают пожарные и полиция, территория рядом с местом происшествия оцеплена. Правоохранители не исключают использования самодельного взрывного устройства.  Очевидцы утверждают, что взрыв был сильным, однако огня не было. В результате поврежден один автомобиль.

Журналистка CNN Барби Латца Нейдо передает, что жертв происшествия нет.

Отметим, рядом с местом происшествия находится станция метро Пирамиде. Также рядом расположен  железнодорожный вокзал Рома Остиенсе.

По материалам: ansa.it
 rainews.it
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