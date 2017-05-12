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12.05.17 / 23:23 Новости / Политика / Россия и мир

WikiLeaks предложила $100 тыс. за записи бесед Трампа и Коми

Все желающие могут увеличить эту сумму, отправив пожертвование

wikileaks newsmax.comОрганизация WikiLeaks предложила награду в $100 тыс. за записи разговоров президента США Дональда Трампа и бывшего директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми. Об этом организация сообщила в пятницу в своем аккаунте в Twitter.

Кроме того, по заявлению WikiLeaks все желающие могут увеличить сумму вознаграждения. Для этого сочувствующим предлагается направить анонимные пожертвования в биткоинах в специальный фонд.

Во вторник, 9 мая, американский лидер отстранил от должности экс-главу ФБР. В Белом доме отметили, что это произошло в связи с «утратой доверия президента». Ранее некоторые издания писали, что Джеймс Коми сообщил о том, что в январе этого года на частном обеде с главой государства тот попросил его о «лояльности». После этого Дональд Трамп рекомендовал Джеймсу Коми не разглашать содержание их разговоров СМИ.

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