WikiLeaks предложила $100 тыс. за записи бесед Трампа и Коми Все желающие могут увеличить эту сумму, отправив пожертвование

Организация WikiLeaks предложила награду в $100 тыс. за записи разговоров президента США Дональда Трампа и бывшего директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми. Об этом организация сообщила в пятницу в своем аккаунте в Twitter.

Кроме того, по заявлению WikiLeaks все желающие могут увеличить сумму вознаграждения. Для этого сочувствующим предлагается направить анонимные пожертвования в биткоинах в специальный фонд.

WikiLeaks offers US$100k for the Trump-Comey tapes. To increase the reward send Bitcoin to reward address: 1FfzC3KrbrJ3CRbz4hqHnxSqvYfy9M5CT pic.twitter.com/CJInYx4fcw — WikiLeaks (@wikileaks) 12 мая 2017 г.

Во вторник, 9 мая, американский лидер отстранил от должности экс-главу ФБР. В Белом доме отметили, что это произошло в связи с «утратой доверия президента». Ранее некоторые издания писали, что Джеймс Коми сообщил о том, что в январе этого года на частном обеде с главой государства тот попросил его о «лояльности». После этого Дональд Трамп рекомендовал Джеймсу Коми не разглашать содержание их разговоров СМИ.