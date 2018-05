WikiLeaks предложила $100 тыс. за записи бесед Трампа и Коми

Организация WikiLeaks предложила награду в $100 тыс. за записи разговоров президента США Дональда Трампа и бывшего директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми. Об этом организация сообщила в пятницу в своем аккаунте в Twitter.

Кроме того, по заявлению WikiLeaks все желающие могут увеличить сумму вознаграждения. Для этого сочувствующим предлагается направить анонимные пожертвования в биткоинах в специальный фонд.

WikiLeaks offers US$100k for the Trump-Comey tapes. To increase the reward send Bitcoin to reward address: 1FfzC3KrbrJ3CRbz4hqHnxSqvYfy9M5CT pic.twitter.com/CJInYx4fcw

— WikiLeaks (@wikileaks) 12 мая 2017 г.