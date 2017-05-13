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13.05.17 / 16:34 Новости / Политика / Россия и мир

Страны G7 подписали манифест об экономическом развитии

В Бари

g7
Министры экономики и финансов, а также главы центробанков стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) подписали манифест об экономическом развитии. Об этом министр экономики и финансов Италии Пьер Карло Падоан сообщил по итогам их встречи в Бари.

По его словам, встреча была уникальной, так как участникам удалось «согласовать и подписать финальный документ, чего не происходило на протяжении нескольких лет». Падоан пояснил, что документ закладывает основы системы единой политики по достижению равномерного экономического роста.

Он рассказал, что особое внимание было уделено киберпреступности в финансовой сфере. Участники встречи обратились к правительствам, международным организациям и частному сектору с призывом выработать политику по обеспечению безопасности.

По материалам: ria.ru
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