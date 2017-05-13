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13.05.17 / 09:13 Новости / Россия и мир / Экономика

Правительство России одобрило проект таможенного соглашения по борьбе с сомнительными финоперациями

Таможенные службы будут обмениваться информацией

проект таможенного соглашения

Фото АБН

Правительство России одобрило проект таможенного соглашения между Федеральной таможенной службы (ФТС) России и таможенной службой иностранного государства, цель которого – борьба с проведением сомнительных финансовых операций. Соответствующее распоряжение было размещено на сайте правительства в субботу.

Согласно тексту документа, ФТС и иностранные таможенные службы будут обмениваться информацией и документами для выявления сомнительных финансовых операций и установлению факта незаконного вывода средств за границу. Кроме этого, стороны будут проводить совместные аналитические исследования по этим вопросам.

При этом иностранная таможенная служба не должна быть членом Евразийского экономического союза. К сомнительным финансовым операциям, в частности, относятся финансирование серого импорта и дальнейшее уклонение от уплаты налогов, отмывание доходов от преступной деятельности, финансирование терроризма. Отмечается, что типовой проект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе и других международных договоров России.

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