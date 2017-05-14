В Мосуле убили помощника главаря ИГ — СМИ

В Мосуле убили влиятельного помощника главаря «Исламского государства» Заркауи аль-Халиса (организация запрещена на территории РФ). Об этом в воскресенье сообщил телеканал AlSumaria.
Вместе с ним убиты еще четыре боевика. Террористы погибли в результате авиаудара.
Отметим, Заркауи аль-Халис присоединился к ИГ в 2014 году. Он занимал в группировке одну из высших должностей. Напомним, операция по освобождению Мосула началась осенью минувшего года.
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