В Мосуле убили помощника главаря ИГ — СМИ Вместе с ним убиты еще четверо боевиков

В Мосуле убили влиятельного помощника главаря «Исламского государства» Заркауи аль-Халиса (организация запрещена на территории РФ). Об этом в воскресенье сообщил телеканал AlSumaria.

Вместе с ним убиты еще четыре боевика. Террористы погибли в результате авиаудара.

Отметим, Заркауи аль-Халис присоединился к ИГ в 2014 году. Он занимал в группировке одну из высших должностей. Напомним, операция по освобождению Мосула началась осенью минувшего года.