Защитники Исаакия призвали петербуржцев выйти к стенам ЗакСа Без плакатов

Оргкомитет защитников музейного статуса Исаакиевского собора призвал петербуржцев в среду выйти к стенам Законодательного собрания. Об этом в понедельник сообщил член комитета, лидер петербургской «Открытой России» Андрей Пивоваров.

На среду в ЗакСобрании запланировано обсуждение вопроса о референдуме по Исаакию. «Наш приход к Законодательному Собранию 17 мая сам по себе станет выражением неравнодушия к судьбе Исаакиевского собора», — считает Пивоваров.

Он подчеркнул, что речь не идет о митинге, поэтому флаги приносить не надо.

Напомним, стороннники сохранения Исаакиевского собора в качестве музея согласовали с Горизбиркомом заявку на проведения референдума. Следующий этап — утверждение заявки городским парламентом. При этом комитет по законодательству ЗакСа уже высказался негативно к идее плебисцита и рекомендовал свои коллегам в референдуме отказать.

На этом фоне губернатор Георгий Полтавченко в письме депутату ЗакСа Борису Вишневскому еще раз подтвердил, что официально РПЦ не подавала заявку на реституцию собора. А значит, никаких юридических действий в отношении храма-музея нет.