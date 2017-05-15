Защитники Исаакия призвали петербуржцев выйти к стенам ЗакСа

Оргкомитет защитников музейного статуса Исаакиевского собора призвал петербуржцев в среду выйти к стенам Законодательного собрания. Об этом в понедельник сообщил член комитета, лидер петербургской «Открытой России» Андрей Пивоваров.
На среду в ЗакСобрании запланировано обсуждение вопроса о референдуме по Исаакию. «Наш приход к Законодательному Собранию 17 мая сам по себе станет выражением неравнодушия к судьбе Исаакиевского собора», — считает Пивоваров.
Он подчеркнул, что речь не идет о митинге, поэтому флаги приносить не надо.
Напомним, стороннники сохранения Исаакиевского собора в качестве музея согласовали с Горизбиркомом заявку на проведения референдума. Следующий этап — утверждение заявки городским парламентом. При этом комитет по законодательству ЗакСа уже высказался негативно к идее плебисцита и рекомендовал свои коллегам в референдуме отказать.
На этом фоне губернатор Георгий Полтавченко в письме депутату ЗакСа Борису Вишневскому еще раз подтвердил, что официально РПЦ не подавала заявку на реституцию собора. А значит, никаких юридических действий в отношении храма-музея нет.
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