Промышленное производство в КНР за апрель выросло на 6,5% За первый квартал – на 6,7%

Объем промышленного производства в Китае за прошлый месяц вырос на 6,5%. Такую информацию объявили в статистическом бюро государства в понедельник.

Показатель снизился на 1,1% по сравнению с мартом. В целом в период с январь по апрель объем промышленного производства вырос на 6,7%. Ранее эксперты Bloomberg прогнозировали рост промышленного производства КНР не более чем на 6,3% в первом квартале.

Отметим, в период с января по апрель 2017 года в стране снизилась безработица. В больших городах безработица упала на 5%. В первом квартале количество рабочих мест увеличилось на 3,3 млн.

Напомним, 14-15 мая в Пекине проходит международный форум «Один пояс – один путь». В форуме принимают участие 29 стран, а также представители международных организаций. Делегацию из РФ возглавляет президент Владимир Путин.