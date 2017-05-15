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15.05.17 / 07:27 Новости / Россия и мир / Экономика

Промышленное производство в КНР за апрель выросло на 6,5%

За первый квартал – на 6,7%

Фото Abnews.ru Флаг КитайОбъем промышленного производства в Китае за прошлый месяц вырос на 6,5%. Такую информацию объявили в статистическом бюро государства в понедельник.

Показатель снизился на 1,1% по сравнению с мартом. В целом в период с январь по апрель объем промышленного производства вырос на 6,7%. Ранее эксперты Bloomberg прогнозировали рост промышленного производства КНР не более чем на 6,3% в первом квартале.

Отметим, в период с января по апрель 2017 года в стране снизилась безработица. В больших городах безработица упала на 5%. В первом квартале количество рабочих мест увеличилось на 3,3 млн.

Напомним, 14-15 мая в Пекине проходит международный форум «Один пояс – один путь». В форуме принимают участие 29 стран, а также представители международных организаций. Делегацию из РФ возглавляет президент Владимир Путин.

По материалам: ria.ru
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