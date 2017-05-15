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15.05.17 / 05:08 Новости / Общество / Россия и мир

В Магаданской области ребенок получил пулевое ранение в голову

Во время отдыха на природе

пистолетВ Магаданской области шестилетний ребенок в результате несчастного случая получил пулевое ранение в голову. Об этом в понедельник сообщили в больнице, куда доставили ребенка.

Инцидент произошел накануне во время отдыха на природе. По словам представителя больницы, ребенок получил ранение из пневматического оружия. Пуля пробила кость, однако функции головного мозга не пострадали. Нейрохирурги провели срочную операцию. В настоящее время ребенок чувствует себя хорошо, в скором времени его переведут в общее отделение детской больницы.

В апреле в Оренбургской области 13-летний подросток получил телесное повреждение в результате выстрела из пневматического пистолета. В подростка выстрелил мужчина, которому не понравилось, что «школьники слишком громко смеются». Подросток не получил серьезных травм. В отношении 58-летнего мужчины возбудили уголовное дело.

По материалам: tass.ru
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