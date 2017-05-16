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16.05.17 / 06:52 Новости / Политика / Россия и мир

Постпред США при ООН: Россия должна признать «ужасы сирийского режима»

Власти Сирии совершают преступления против человечества

Фото Seth Wenig / AP

Фото Seth Wenig / AP

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли призвала Россию присоединиться к западным странам и признать «ужасы сирийского режима». С таким заявлением она выступила накануне.

По словам постпреда США, документация, рассекреченная накануне, показывает, что режим президента Сирии Башара Асада «терроризирует собственный народ» и «совершает преступления против человечества». Она считает, что, хотя Башар Асад и несет основной груз ответственности за это, его союзники – Россия и Иран – также несут бремя, поскольку позволяют пытки, авиаудары и химические атаки.

Ранее в понедельник и. о. помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Стюарт Джонс заявил, что на территории одной из тюрем Сирии создан крематорий для того, чтобы скрывать массовые смерти людей. Дипломат тогда призвал Россию оказать влияние на Башара Асада, чтобы прекратить применение насилия в стране. Между тем, Совет безопасности ООН готов рассмотреть проект резолюции в поддержку меморандума о создании «зон безопасности» в Сирии, который был выдвинут Москвой. Меморандум был подписан Россией, Турцией и Ираном ранее в Астане.

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