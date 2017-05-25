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25.05.17 / 14:15 Новости / Общество / Россия и мир

ФСБ задержала в Москве готовивших теракты боевиков ИГИЛ

Террористами руководили из Сирии

фсбФСБ задержала в Москве группу боевиков ИГИЛ (запрещено в РФ), готовивших теракты на транспортных объектах. Об этом в четверг сообщает сайт ЦОС ФСБ РФ.

«Руководство тергруппой, входящей в запрещенную в России международную террористическую организацию «Исламское государство», осуществлялось с территории Сирии», — говорится в сообщении. Отмечается, что задержанных четверо. Среди них — граждане России и Центральной Азии.

Оперативники провели обыски в квартирах, где проживали боевики. Там была обнаружена лаборатория по производству взрывчатых веществ, а также готовая самодельная бомба с поражающими элементами и компоненты для ее изготовления.

Также в ходе обысков было найдено огнестрельное оружие, боеприпасы, гранаты, литература и видеозаписи экстремистской и террористической направленности. По информации ФСБ, боевики планировали совершить теракт и затем уехать в Сирию.

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