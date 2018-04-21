Силуанов назвал условие для возвращения прежнего курса рубля Если не будет новых санкций

Министр финансов России Антон Силуанов назвал условие для возвращения прежнего курса рубля. Такое сообщение он сделал в субботу в интервью телеканалу RT.

Курс рубля вернется к прежнему показателю, если не будут введены новые санкции против российских компаний. Силуанов отметил, что после введения последних санкций инвесторы занервничали. Они решили выйти из рубля в иностранные активы, уточнил министр. Он заявил, что ситуация выравнивается и курс рубля укрепляется.

Напомним, США введи санкции 6 апреля. В список попали более 15 российских компаний.