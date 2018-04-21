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21.04.18 / 10:34 Новости / Россия и мир / Экономика

Силуанов назвал условие для возвращения прежнего курса рубля

Если не будет новых санкций

Фото АБН

Фото АБН

Министр финансов России Антон Силуанов назвал условие для возвращения прежнего курса рубля. Такое сообщение он сделал в субботу в интервью телеканалу RT.

Курс рубля вернется к прежнему показателю, если не будут введены новые санкции против российских компаний. Силуанов отметил, что после введения последних санкций инвесторы занервничали. Они решили выйти из рубля в иностранные активы, уточнил министр. Он заявил, что ситуация выравнивается и курс рубля укрепляется.

Напомним, США введи санкции 6 апреля. В список попали более 15 российских компаний.

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