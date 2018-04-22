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22.04.18 / 18:41 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Из петербургского Парка 300-летия вывезли более 100 мешков мусора

Их убрали активисты во время субботника

Фото: "Красивый Петербург"

Фото: «Красивый Петербург»

В петербургском Парке 300-летия собрали более 100 мешков мусора. Об этом сообщили в движении «Красивый Петербург».

Акция по уборке территории в Приморском районе прошла в рамках общегородского Дня благоустройства. Жители района, представители администрации и активисты убрали неблагоустроенную часть парка с его восточной стороны. Также участники акции высадили 25 саженцев в сквере на улице Савушкина.

Напомним, традиционный городской субботник прошел в Петербурге в субботу, 21 апреля. По всему городу в нем приняли участие более 250 тыс. человек. Самыми активным, по данным Смольного, оказались Московский, Фрунзенский и Калининский районы. Работы по благоустройству проводились на 717 участках города. Городские власти предоставили весь необходимый для работ инвентарь.

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