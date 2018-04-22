Осадки не омрачат начало рабочей недели в Петербурге Слабый туман возможен только утром

Осадки не ожидаются в Петербурге в понедельник. Такой прогноз дали в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Отмечается, что облачность будет переменной. Утром возможен слабый туман. Температура воздуха прогреется в течение суток от ночных -1…-3 градусов до +6…+8 градусов днем. Атмосферное давление существенно меняться не будет.

Напомним, ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что к концу апреля в город вернется похолодание и дожди. Он напомнил горожанам, что установившаяся теплая и солнечная погода не является нормативной для апреля. Он также сообщил, что в Северную столицу вернутся дожди.