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23.04.18 / 18:49 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Петербургские власти изучат микроклимат в доме на Ремесленной

И влияние близости моста через Серный остров

Фото: "Санкт-Петербург.ру"

Фото: «Санкт-Петербург.ру»

В Петербурге власти решили изучить состояние и микроклимат помещений в доме на Ремесленной улице, 5. Об этом в понедельник сообщили в КРТИ.

Обследование будет идти до конца апреля. Первыми экспертизу пройдут те 14 помещений, которые сильнее всего подвержены влиянию близости моста через Серный остров. По итогам обследования районная межведомственная комиссия сделает вывод о пригодности или непригодности этих помещений для проживания. Если помещения признают непригодными для жилья, в Жилищный комитет направят документы на расселение.

Напомним, дом на Ремеленной улице, 5, находится в непосредственной близости от моста, получившего название мост Бетанкура. Зимой жители дома выложили в окнах дома светящимися буквами слова «Путин, помоги». В марте вице-губернатор Игорь Албин заявил, что в ближайшее время расселить дом не получится, но основные решения по объекту должны быть приняты в мае этого года.

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