Петербургские власти изучат микроклимат в доме на Ремесленной И влияние близости моста через Серный остров

В Петербурге власти решили изучить состояние и микроклимат помещений в доме на Ремесленной улице, 5. Об этом в понедельник сообщили в КРТИ.

Обследование будет идти до конца апреля. Первыми экспертизу пройдут те 14 помещений, которые сильнее всего подвержены влиянию близости моста через Серный остров. По итогам обследования районная межведомственная комиссия сделает вывод о пригодности или непригодности этих помещений для проживания. Если помещения признают непригодными для жилья, в Жилищный комитет направят документы на расселение.

Напомним, дом на Ремеленной улице, 5, находится в непосредственной близости от моста, получившего название мост Бетанкура. Зимой жители дома выложили в окнах дома светящимися буквами слова «Путин, помоги». В марте вице-губернатор Игорь Албин заявил, что в ближайшее время расселить дом не получится, но основные решения по объекту должны быть приняты в мае этого года.