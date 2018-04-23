Хорошие новости для «Русала» и не только. Итоги понедельника

Минфин США назвал условия снятия санкций с «Русала». ЦБ ожидает рост зарплат бюджетников на 15% в 2018 году. А Путин после инаугурации направит на социальные нужды $62 трлн, пишет Bloomberg.

Минфин США допустил снятие санкций с «Русала». Это может произойти, если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией и продаст часть активов.

Зарплаты бюджетников в среднем вырастут на 13-15% в 2018 году, считают в ЦБ. Это превысит показатель официальной инфляции в 3,5 раза.

Минфин — на этот раз России — готов увеличить объем внутренних заимствований на 200 млрд рублей в 2018 году. Вышковский подчеркнул, что подобная мера не связана с санкциями.

А вот Центробанк Ирана запретил использовать биткоин и другие цифровые валюты. В регуляторе считают, что криптовалюта может быть использована для отмывания денег и финансирования терроризма.

Ну и еще одна хорошая новость — Путин вскоре после церемонии инаугурации направит на развитие социальных сфер порядка $62 млрд. Об этом пишет Bloomberg, подчеркивая, что речь идет о расходах, запланированных на шесть будущих лет его президентского срока.