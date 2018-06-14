«Газпром», НДС и выход на пенсию. Итоги четверга

Минфин РФ допустил продажу части акций Сбербанка, ставки НДС готовы повысить до 20%, а пенсионный возраст начнут повышать в 2019 году. Мосгорсуд не изменил своего решения относительно Telegram, а Апелляционный суд в Швеции приостановил решение арбитража по спору «Газпрома» и «Нафтогаза».

Министерство финансов допустило продажу части акций Сбербанка. Однако какого-либо решения в настоящий момент нет.

Власти предложили повысить ставку НДС до 20%. Пока она составляет 18%.

Еще они предложили начать повышать пенсионный возраст с 2019 года. Пенсионный возраст для мужчин планируется постепенно поднять до 65 лет к 2028 году, а для женщин – до 63 лет к 2034 году.

Мосгорсуд оставил в силе решение о блокировке Telegram в России. По словам представителя ФСБ, меры по блокировке мессенджера являются безальтернативными.

Суд приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража по спору «Газпрома» и «Нафтогаза». «Нафтогаз» пока не сможет накладывать арест на активы «Газпрома» за рубежом.