«Газпром», НДС и выход на пенсию. Итоги четверга

Министерство финансов допустило продажу части акций Сбербанка. Однако какого-либо решения в настоящий момент нет.
Власти предложили повысить ставку НДС до 20%. Пока она составляет 18%.
Еще они предложили начать повышать пенсионный возраст с 2019 года. Пенсионный возраст для мужчин планируется постепенно поднять до 65 лет к 2028 году, а для женщин – до 63 лет к 2034 году.
Мосгорсуд оставил в силе решение о блокировке Telegram в России. По словам представителя ФСБ, меры по блокировке мессенджера являются безальтернативными.
Суд приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража по спору «Газпрома» и «Нафтогаза». «Нафтогаз» пока не сможет накладывать арест на активы «Газпрома» за рубежом.
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Реплики
Кудрин продолжает «реформы» лихих девяностых.