Все новости

14.06.18 / 21:08 Новости / Россия и мир

«Газпром», НДС и выход на пенсию. Итоги четверга

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Минфин РФ допустил продажу части акций Сбербанка, ставки НДС готовы повысить до 20%, а пенсионный возраст начнут повышать в 2019 году. Мосгорсуд не изменил своего решения относительно Telegram, а Апелляционный суд в Швеции приостановил решение арбитража по спору «Газпрома» и «Нафтогаза».

Министерство финансов допустило продажу части акций Сбербанка. Однако какого-либо решения в настоящий момент нет.

Власти предложили повысить ставку НДС до 20%. Пока она составляет 18%.

Еще они предложили начать повышать пенсионный возраст с 2019 года. Пенсионный возраст для мужчин планируется постепенно поднять до 65 лет к 2028 году, а для женщин – до 63 лет к 2034 году.

Мосгорсуд оставил в силе решение о блокировке Telegram в России. По словам представителя ФСБ, меры по блокировке мессенджера являются безальтернативными.

Суд приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража по спору «Газпрома» и «Нафтогаза». «Нафтогаз» пока не сможет накладывать арест на активы «Газпрома» за рубежом.

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Реплики

  1. Валентина 14.06.2018 at 22:13 - Reply

    Кудрин продолжает «реформы» лихих девяностых.

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

109 SQL queries done. Page generation took 0,126 seconds.