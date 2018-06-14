Власти Петербурга не намерены продлевать работу метрополитена Пассажиров в час ночи нет

Власти Петербурга не намерены продлевать работу метрополитена. Об этом в четверг сообщил глава комитета по транспорту Александр Головин.

В настоящий момент пассажиропоток петербургского метрополитена не дает причин для продления времени работы подземки, передает ТАСС мнение Головина. По его словам, график работы может измениться, если пассажиропотоки будут до часу ночи.

Отметим, метрополитен Петербурга работает с 5:00 до 0:00 часов. Работу подземки продлевают в дни особых мероприятий или праздников. Также петербургское метро по этим причинам может работать круглосуточно. Московский метрополитен работает до 1:00 часов.