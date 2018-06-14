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14.06.18 / 18:24 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Власти Петербурга не намерены продлевать работу метрополитена

Пассажиров в час ночи нет

Фото АБН

Фото АБН

Власти Петербурга не намерены продлевать работу метрополитена. Об этом в четверг сообщил глава комитета по транспорту Александр Головин.

В настоящий момент пассажиропоток петербургского метрополитена не дает причин для продления времени работы подземки, передает ТАСС мнение Головина. По его словам, график работы может измениться, если пассажиропотоки будут до часу ночи.

Отметим, метрополитен Петербурга работает с 5:00 до 0:00 часов. Работу подземки продлевают в дни особых мероприятий или праздников. Также петербургское метро по этим причинам может работать круглосуточно. Московский метрополитен работает до 1:00 часов.

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  1. Пакс 15.06.2018 at 03:48 - Reply

    Не о продлении речь, а возвращении прежнего режима работы метро до часу ночи, который был изменен в 90-х по причине нищеты тех лет. С тех пор всё поменялось, по всем статьям.

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