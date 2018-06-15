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15.06.18 / 12:37 Новости / Россия и мир / Экономика

Причиной изменения пенсионного возраста для женщин стало изменение их статуса в обществе — Правительство

Кроме того, так правительство стремится обеспечить гендерное равенство

старость смерть пенсионеры старикиЖенщинам в России повысят пенсионный возраст на восемь лет, так как их статус в обществе сильно изменился за последнее время. Такова позиция правительства, пишет в пятницу РБК со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту.

Авторы законопроекта полагают, что домашняя нагрузка в российских семьях начала распределяться равномерно на всех членов семьи. Кроме того, как указывает РБК, в правительстве аргументируют, что размеры пенсии для женщин нужно увеличить в том числе для обеспечения гендерного равенства. Также одним из факторов, которые привели к решению довести пенсионный возраст женщин до 63 лет, стало увеличение средней продолжительности жизни женщин.

Напомним, накануне глава правительства Дмитрий Медведев объявил о намерении отодвинуть порог пенсионного возраста. Мужчины будут выходить на пенсию в возрасте 65 лет, женщины – в возрасте 63 лет. Увеличение пенсионного возраста будет проходить поэтапно на протяжении 16 лет. Реформа затронет женщин 1964 года рождения и моложе.

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Реплики

  1. Татьяна 16.06.2018 at 17:37 - Reply

    Статус изменился только у женщин наших правителей. Они могут себе позволить часами сидеть в салонах красоты, увеличивать попы и груди, а всю работу по хозяйству за них делают нанятые рабочие. А у наших баб статус какой был 50 лет назад, такой и остался: в две смены пашешь на работе и в три смены — дома без перерывов и выходных.У наших женщин основная забота: как детей прокормить, да мужа из запоя (от беспросветной жизни) вытянуть.

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