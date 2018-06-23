Все новости

23.06.18 / 18:56 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Колесо обозрения в Петербурге не построят без разрешения ЮНЕСКО

И других структур

Фото: blog.persiaport.com

Фото: blog.persiaport.com

Колесо обозрения в Петербурге не построят без разрешения ЮНЕСКО. Об этом в субботу сообщил вице-губернатор города Игорь Албин.

Для строительства колеса потребуются разрешения разных уровней, передает «Петербургский дневник» слова Албина. В частности, проект надо согласовать с Советом по культурному наследию, Министерством культуры России и ЮНЕСКО.

Напомним, ранее комитет по инвестициям Петербурга сообщил о выборе трех локация для размещения колеса. Все они находятся в центре города. Предполагаемая высота колеса составляет 170 метров. При этом, в центре запрещено строить высотные объекты.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

104 SQL queries done. Page generation took 0,139 seconds.