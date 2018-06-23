Колесо обозрения в Петербурге не построят без разрешения ЮНЕСКО И других структур

Колесо обозрения в Петербурге не построят без разрешения ЮНЕСКО. Об этом в субботу сообщил вице-губернатор города Игорь Албин.

Для строительства колеса потребуются разрешения разных уровней, передает «Петербургский дневник» слова Албина. В частности, проект надо согласовать с Советом по культурному наследию, Министерством культуры России и ЮНЕСКО.

Напомним, ранее комитет по инвестициям Петербурга сообщил о выборе трех локация для размещения колеса. Все они находятся в центре города. Предполагаемая высота колеса составляет 170 метров. При этом, в центре запрещено строить высотные объекты.