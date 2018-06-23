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23.06.18 / 11:07 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербург морем прибыли 1,1 тыс. болельщиков

Из пяти стран

Трансляция ЧМ-2018В Петербург морем прибыли 1,1 тыс. болельщиков. Об этом Северо-Западное таможенное управление сообщило в пятницу.

Речь идет о туристах из Саудовской Аравии, Египта, Марокко, Польши и Мексики. Большая часть из этих болельщиков приплыли на пароме «Принцесса Анастасия» и круизных лайнерах. Все они прошли через пункты таможенного пропуска в петербургском пассажирском порту.

Напомним, в настоящий момент в России проходит ЧМ-2018. В Петербурге прошло уже три матча в рамках чемпионата. В частности, накануне играли сборные Коста-Рики и Бразилии. На стадион «Санкт-Петербург» пришло более 64 тыс. зрителей.

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