В Петербург морем прибыли 1,1 тыс. болельщиков Из пяти стран

В Петербург морем прибыли 1,1 тыс. болельщиков. Об этом Северо-Западное таможенное управление сообщило в пятницу.

Речь идет о туристах из Саудовской Аравии, Египта, Марокко, Польши и Мексики. Большая часть из этих болельщиков приплыли на пароме «Принцесса Анастасия» и круизных лайнерах. Все они прошли через пункты таможенного пропуска в петербургском пассажирском порту.

Напомним, в настоящий момент в России проходит ЧМ-2018. В Петербурге прошло уже три матча в рамках чемпионата. В частности, накануне играли сборные Коста-Рики и Бразилии. На стадион «Санкт-Петербург» пришло более 64 тыс. зрителей.