АКРА подтвердило кредитный рейтинг Петербурга на уровне «AAA(RU)» Прогноз – «стабильный»

Аналитическое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Петербурга на уровне «AAA(RU)». Об этом организация сообщила в понедельник.

Агентство подтвердило «стабильный» прогноз. Также установлен высокий облигационный рейтинг «AAA(RU)».

В АКРА отметили, что кредитный рейтинг Петербурга обусловлен высоким уровнем развития региональной экономики и бюджетной дисциплины. Кроме этого, по мнению аналитиков, у города сбалансированная структура бюджета, низкая долговая нагрузка и избыточная ликвидность бюджета.

Напомним, в прошлом году АКРА присвоило аналогичный рейтинг Петербургу. Добавим, ранее в понедельник S&P подтвердило кредитный рейтинг Ленинградской области. Он сохранился на уровне «BB+». Прогноз – «стабильный».