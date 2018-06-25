Все новости

25.06.18 / 19:46 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге представили исследование о разнице в зарплате мужчин и женщин

Женщины зарабатывают больше в 3 из 16 областей

Фото АБН

Фото АБН

В Петербурге представили исследование о разнице в зарплате мужчин и женщин. С соответствующим докладом в понедельник выступила начальник отдела анализа общественного мнения и социальных проблем Петербургского информационно-аналитического центра Елена Аргунова.

Согласно представленной информации, в Петербурге женщины и мужчины трудоустроены поровну. При этом, женщины получают больше мужчин в трех сферах из 16. Это строительство, водоснабжение и в административной деятельности. Различия в среднем составляют от 7,7 тыс. рублей до 2,1 тыс. рублей.

Самое больше различие в зарплате в сфере обрабатывающих производств. Там мужчины зарабатывают в среднем на 74,2 тыс. рублей больше, чем женщины из этой же области.

Инфографика: Петербургский информационно-аналитический центр

Инфографика: Петербургский информационно-аналитический центр

Отметим, в начале года Минтруд России решил пересмотреть список запрещенных для женщин профессий. Глава ведомства Максим Топилин признал, что часть профессий надо убрать из списка. Добавим, ранее эксперты назвали минимальную зарплату среднего класса в России. В регионах она составляет 60 тыс. рублей.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

109 SQL queries done. Page generation took 0,119 seconds.