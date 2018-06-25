В Петербурге представили исследование о разнице в зарплате мужчин и женщин Женщины зарабатывают больше в 3 из 16 областей

В Петербурге представили исследование о разнице в зарплате мужчин и женщин. С соответствующим докладом в понедельник выступила начальник отдела анализа общественного мнения и социальных проблем Петербургского информационно-аналитического центра Елена Аргунова.

Согласно представленной информации, в Петербурге женщины и мужчины трудоустроены поровну. При этом, женщины получают больше мужчин в трех сферах из 16. Это строительство, водоснабжение и в административной деятельности. Различия в среднем составляют от 7,7 тыс. рублей до 2,1 тыс. рублей.

Самое больше различие в зарплате в сфере обрабатывающих производств. Там мужчины зарабатывают в среднем на 74,2 тыс. рублей больше, чем женщины из этой же области.

Отметим, в начале года Минтруд России решил пересмотреть список запрещенных для женщин профессий. Глава ведомства Максим Топилин признал, что часть профессий надо убрать из списка. Добавим, ранее эксперты назвали минимальную зарплату среднего класса в России. В регионах она составляет 60 тыс. рублей.