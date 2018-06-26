China Baoli сообщила о покупке еще 25,1% в компании Yota Devices За $40 млн

China Baoli сообщила о покупке еще 25,1% в компании Yota Devices. Такое заявление организация сделала во вторник.

По данным «Коммерсанта», стоимость покупки составит около $40 млн. В результате сделки China Baoli будет владеть 65,1% акций Yota Devices.

При этом, другие акционеры Yota Devices не подтвердили информацию о продаже пакета акций. В частности, представитель «Ростеха» Екатерина Баранова заявила, что ее компания не принимает участие в сделке. Другой акционер Telconet Capital Ltd не прокомментировал информацию. Источник издания сообщил, что также не знает о каких-либо сделках или переговорах между China Baoli и Telconet Capital Ltd.

Напомним, ранее «Ростех» заявил о намерении продать свою долю в Yota Devices. Российская компания владеет 25,1% акций. В мае «Ростех» сообщил, что планирует закрыть сделку за месяц. Источники говорили, что покупатель – китайская организация.