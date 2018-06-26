Роскачество определило регионы России с лучшим нарезным батоном. Ведомство обнародовало результаты соответствующей проверки во вторник.
Эксперты в течение года проверили 176 брендов в 62 российских регионах. Исследование проводилось по трем направлениям: ГОСТам, Техническому регламенту и повышенным стандартам Роскачества. Продукцию проверили по 50 показателям безопасности и качества.
Согласно результатам исследования, всем требованиям соответствует 86% российского батона. Из этого числа 32% превышают требования ГОСТа.
Лучший по качеству нарезной батон производят в Ставропольском крае, Воронежской и Саратовской областях. Также качественный батон производят в Тамбовской, Ленинградской и Челябинской областях. Следом в рейтинге идут Краснодарский край, Владимирская, Вологодская, Тульская, Кировская области, Пермский край, Ростовская область и Петербург. Роскачестно отметило, что в перечисленных регионах нет ни одного товара с нарушениями. В Москве доля качественного нарезного батона составила более 58%.
Отметим, исследование проводилось по поручению Минпромторга. Добавим, Роскачество регулярно проводит исследования товаров народного
потребления. Ведомство выдает «Знак качества» по итогам проверок. Всего Роскачество проверило 80 категорий товаров.
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