Роскачество определило регионы России с лучшим нарезным батоном Всем требованием соответствует 86% батона

Роскачество определило регионы России с лучшим нарезным батоном. Ведомство обнародовало результаты соответствующей проверки во вторник.

Эксперты в течение года проверили 176 брендов в 62 российских регионах. Исследование проводилось по трем направлениям: ГОСТам, Техническому регламенту и повышенным стандартам Роскачества. Продукцию проверили по 50 показателям безопасности и качества.

Согласно результатам исследования, всем требованиям соответствует 86% российского батона. Из этого числа 32% превышают требования ГОСТа.

Лучший по качеству нарезной батон производят в Ставропольском крае, Воронежской и Саратовской областях. Также качественный батон производят в Тамбовской, Ленинградской и Челябинской областях. Следом в рейтинге идут Краснодарский край, Владимирская, Вологодская, Тульская, Кировская области, Пермский край, Ростовская область и Петербург. Роскачестно отметило, что в перечисленных регионах нет ни одного товара с нарушениями. В Москве доля качественного нарезного батона составила более 58%.

Отметим, исследование проводилось по поручению Минпромторга. Добавим, Роскачество регулярно проводит исследования товаров народного

потребления. Ведомство выдает «Знак качества» по итогам проверок. Всего Роскачество проверило 80 категорий товаров.