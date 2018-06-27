Bloomberg назвал самые богатые семьи в мире В рейтинг вошли 25 семей, которые в общей сложности владеют $1,1 трлн

Агентство Bloomberg составило список богатейших семей мира. Больше всего таких семей находится в США, следует из опубликованного в среду рейтинга.

В рейтинг вошли 25 семей, которые в общей сложности владеют $1,1 трлн. В списке оказались 10 семей из США, три семьи из Азии, а также французская, немецкая, индийская и другие семьи. При этом в рейтинг не включили миллиардеров в первом поколении и состояния, тесно связанные с государством. Первое место заняла американская семья Уолтон, основавшая крупнейшую в мире сеть супермаркетов Walmart. Их состояние оценивают в $151,5 млрд.

Напомним, ранее аналитики Bloomberg выявили самого богатого россиянина. По версии агентства, им стал Владимир Лисин, председатель совета директоров НЛМК. Его состояние оценивается в $20,19 млрд. На втором месте оказался главный акционер «Северстали» Алексей Мордашов, а на третьем – Леонид Михельсон, председатель правления «Новатека». В мировом рейтинге Bloomberg самый богатый россиянин Владимир Лисин занимает 45-е место.