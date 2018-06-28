ФАС не видит оснований для кризиса на рынке топлива в 2019 году Мер, которые предлагает правительство, хватит

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не видит оснований для повторения кризиса на рынке топлива в начале 2019 года, когда акцизы на бензин вырастут с 8 до 12 тыс. рублей за тонну. Об этом в четверг сообщил замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.

По его словам, мер, которые предлагает правительство, а также введения гибкого акциза на нефтепродукты, привязанного к цене нефти, будет достаточно, передает ТАСС. Представитель ФАС добавил, что кабмин уже внес в Госдуму предложение по изменению законодательства для введения «повышенных экспортных пошлин без привязки к обычным механизмам учета конъюнктуры цен внешних рынков».

Напомним, весной этого года на российских АЗС резко выросли цены на бензин. Чтобы стабилизировать ситуацию правительство решило снизить акцизы на топливо. Так, на бензин акциз снизят на 3 тыс. рублей за тонну, на дизельное топливо – на 2 тыс. рублей за тонну.