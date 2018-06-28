Из СПбГУ отчислили поддержавшего «хабаровских живодерок» студента За несоответствие моральным и этическим нормам вуза

Из Санкт-Петербургского университета отчислили студента, философского факультета Антона Приживого, который создал в соцсетях группы поддержки осужденных за живодерство школьниц. Об этом в четверг сообщает «Фонтанка».

В качестве причины отчисления в университете назвали несоответствие Приживого моральным и этическим нормам вуза. В частности, студента обвинили в создании групп пропаганды жестокого обращения с животными.

Добавим, Антон Приживой создал группы в социальной сети «Вконтакте» для поддержки осужденных школьниц из Хабаровска. В группах, в частности, приветствовалась и материальная поддержка, которая должна была пойти на услуги адвокатов. По мнению Приживого, девушки подвергались слишком жестокой критике со стороны зоозащитников и нуждались в защите, так как в их адрес поступали угрозы.