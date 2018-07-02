ФАС признала незаконной рекламу «Уральских авиалиний» с символикой ЧМ-2018 Перевозчика обвинили в нарушении законов о защите конкуренции и о проведении чемпионата

Свердловское УФАС признало «Уральские авиалинии» виновной в правонарушении при использовании символики ЧМ-2018 в рекламе. Об этом в службе сообщили в понедельник.

Дело возбудили после заявления ООО «Агентство интеллектуальной собственности». Перевозчика обвинили в нарушении законов о защите конкуренции и о проведении чемпионата FIFA 2018. Ранее авиакомпания разместила на своем сайте, а также в журнале «Аэроэкспресс» рекламу со слоганом «Летим на футбол» и списком городов, в которых проходят игры.

Добавим, ранее ФАС возбудила аналогичное дело против «Райффайзенбанка». Банк запустил рекламу с символикой, сходной с товарными знаками FIFA. В ней рекламировалась дебетовая карта с системой бонусов за российские голы, а также скидки в ресторанах Москвы и Петербурга.