В Ленобласти отремонтируют мост через реку Оредеж Обещают закончить до декабря

В Ленобласти отремонтируют мост через реку Оредеж на региональной дороге «Кемполово — Губаницы — Выра — Тосно — Шапки» в Гатчинском районе. Об этом в понедельник сообщили в Ленобласти.

Заказчик – ГКУ «Ленавтодор» – планирует произвести гидроизоляцию, обновить асфальтовое покрытие, заменить элементы опоры мостового перехода и поставить новые перила. Преобразования необходимы, чтобы восстановить несущую способность моста, отметили в администрации. Движение по мосту полностью закроют до начала декабря, для объезда можно использовать ближайшие областные дороги, а также местные дороги в поселке Вырица.

Ремонт моста через реку Оредеж – первый из запланированных строительных работ на региональных дорогах. Будет произведен также ремонт на дорогах Выборгского, Кингисеппского и Гатчинского районов. Следующим в очереди на ремонт отправится железобетонный мостовой переход через реку Систа на трассе «Котлы — Семейское — Урмизно».