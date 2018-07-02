Российское подразделение ЮИТ проведет консолидацию на базе «ЮИТ Петербург» Начнется летом

Российское подразделение финского концерна ЮИТ проведет консолидацию на базе компании «ЮИТ Петербург». Об этом в компании сообщили в понедельник.

Реорганизация структуры подразделений в России отвечает общему подходу концерна к организации деятельности во всех странах присутствия. Компания стремится к тому, чтобы в каждой стране работала только одна компания-застройщик. В России реорганизация не затронет только управляющие компании дивизиона «Услуги для проживания, Россия». Сегмент «Жилищное строительство, Россия» после проведения реорганизации будет включать три дивизиона: «Жилищное строительство, Москва, Московская область и Санкт-Петербург», «Жилищное строительство, Регионы России», «Услуги для проживания, Россия».

Изменение организационной структуры начнется летом 2018 года. Обновление продлится до первого квартала 2019 года. Генеральным директором компании «ЮИТ Санкт-Петербург» назначили Теему Хелпполайнен, руководитель сегмента «Жилищное строительство, Россия».

Кроме того, в ЮИТ решили создать новое подразделение «Инвестиции». Михаил Возиянов, с января 2009 года занимавший должность генерального директора компании «ЮИТ Санкт-Петербург», возглавит подразделение «Инвестиции». Оно будет заниматься также организацией создания совместных предприятий по владению активами жилых объектов, приносящих доход, покупкой земельных участков под новые проекты, реализацией проектов индустриальных парков ЮИТ в Ленинградской области (Greenstate) и в Калуге.

В России ЮИТ работает в Петербурге, Москве, Московской области, Казани, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Тюмени). Всего компания работает в 11 странах: в Финляндии, России, в странах Скандинавии и Балтии, в Чехии, Словакии и Польше. В 2018 году произошло объединение двух концернов – ЮИТ и «Лемминкяйнен».