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04.07.18 / 10:36 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Клиенты компании «Матрешки тур» потребовали 5,3 млн рублей компенсации

Было подано 43 заявления на компенсацию

Клиенты закрывшегося туроператора «Матрешка тур» потребовали компенсацию на общую сумму в 5,3 млн рублей. Об этом в среду заявили в страховой компании «Якорь».

Как сообщает РИА «Новости», заявления на компенсацию в страховую компанию подали 43 человека. Большая часть из них в данный момент находится на рассмотрении.

Напомним, петербургская туристическая компания «Матрешка тур» официально закрылась в конце июня. Чтобы расплатиться с клиентами, компания была вынуждена распродавать свои активы. В общей сложности туроператор выплатил около20 млн долга по нереализованным турам в Китай, Израиль, Болгарию. Однако полностью компенсировать аннулированные туры компания пока не смогла.

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