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05.07.18 / 16:14 Анонсы пресс-центра / Пресс-центр

Итоги рынка недвижимости за 1-ое полугодие 2018 года (11 июля)

11 июля 2018 года в 12.00 в «Агентстве Бизнес Новостей» состоится пресс-конференция, организованная Санкт-Петербургской палатой недвижимости на тему: «Итоги рынка недвижимости за 1-ое полугодие 2018 года».

На сегодняшний день рынок недвижимости находится в состоянии неопределенности. Несмотря на улучшение ситуации в целом к середине 2018 года, снижение доходов населения не способствует повышению спроса на недвижимость. При этом стоимость жилья на вторичном рынке медленно ползет вверх, а вследствие отмены «долевки» и застройщики будут вынуждены значительно увеличить цену на квадратный метр новостройки. Улучшению ситуации на рынке, по мнению специалистов, способствует заметное снижение Центробанком ключевой ставки. Ипотека остается доступным способом приобретения жилья.

На пресс-конференции предлагается обсудить ряд вопросов:

— Изменения в законодательстве РФ.

— Ипотечное кредитование.

— Нотариальные сделки.

— Рост цен на новостройки и вторичное жилье.

— Аренда в эконом, комфорт и элит сегментах.

Эти вопросы планируют обсудить на пресс-конференции специалисты Санкт-Петербургской палаты недвижимости, эксперты Нотариальной палаты, представители строительной компании «Главстрой-СПб»,  партнер палаты недвижимости — «Примсоцбанк».

На пресс-конференции запланированы выступления:

— ЩЕГЕЛЬСКОГО Дмитрия Владимировича, генерального директора ООО «БЕНУА», президента НП «Санкт-Петербургская палата недвижимости»;

— ГЕРАСИМЕНКО Петра Васильевича, президента Нотариальной палаты Санкт-Петербурга;

— РОМАНЕНКО Екатерины Владимировны, президента ГК «ЭКОТОН», председателя правления НП «Санкт-Петербургская палата недвижимости»;

— РУЖИЦКОЙ Юлии Александровны, директора по продажам «Главстрой-СПб»;

— КЛИМОВОЙ Светланы Вячеславовны, руководителя отдела ипотечного кредитования ФСКБ Приморья «Примсоцбанк» в г. Санкт-Петербурге;

— ВОЛКОВА Якова Альбертовича, генерального директора ГК «Aсtive Group».

Мероприятие состоится 11 июля 2018 года в 12.00 в «Агентстве Бизнес Новостей» по адресу:

г. Санкт-Петербург,  Загородный пр., д. 24.

Аккредитация на мероприятие по телефону (812) 320-80-58, 8 (911) 721-40-56.

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