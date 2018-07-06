Скончался солист оперной труппы Мариинского театра Александр Гергалов Накануне своего 63-летия

В Петербурге скончался ведущий солист оперной труппы Мариинского театра, баритон Александр Гергалов. Об этом в театре сообщили в пятницу.

Как рассказали в театре, артист умер после продолжительной болезни. Он скончался накануне своего 63-летия. О дате и месте захоронения станет известно позже.

Александр Гергалов — заслуженный артист России, народный артист республики Северная Осетия-Алания. Он вошел в состав оперной труппы Мариинского театра в 1991 году. Среди его партий — Онегин («Евгений Онегин»), Андрей Болконский («Война и мир), Щелкалов («Борис Годунов»), Елецкий («Пиковая дама»), Эбн-Хакиа («Иоланта»), Мизгирь («Снегурочка»), Веденецкий гость («Садко»), Паоло Альбиани («Симон Бокканегра»). В дискография певца – записи опер «Война и мир», «Пиковая дама», «Садко», «Обручение в монастыре» и «Кащей Бессмертный».