В этом учебном году в «Водоканале» Петербурга прошли практику 304 студента Больше всего мест предоставили филиалы «Водоотведение» и «Водоснабжение»

В 2017-2018 учебном году ГУП «Водоканал Петербурга» принял на производственную практику 304 студента. О такой статистике сообщили на предприятии в пятницу.

Больше всего мест предоставили филиалы «Водоотведение» и «Водоснабжение». Там провели практику 100 и 95 студентов соответственно. Также студенты получали опыт в филиале «Транспорт и логистика», в администрации предприятия, в дирекции по строительству и других отделениях.

Добавим, за I полугодие 2018 года «Водоканал» провел экскурсии для более чем 1 тыс. студентов. Самыми популярными среди студентов стали Юго-Западные очистные сооружения, где побывали 437 учащихся. Также среди лидеров по посещаемости — Южная водопроводная станция, которая приняла у себя 219 человек.