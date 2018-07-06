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06.07.18 / 18:37 Новости / Петербург и Ленобласть

В этом учебном году в «Водоканале» Петербурга прошли практику 304 студента

Больше всего мест предоставили филиалы «Водоотведение» и «Водоснабжение»

Фото АБН

В 2017-2018 учебном году ГУП «Водоканал Петербурга» принял на производственную практику 304 студента. О такой статистике сообщили на предприятии в пятницу.

Больше всего мест предоставили филиалы «Водоотведение» и «Водоснабжение». Там провели практику 100 и 95 студентов соответственно. Также студенты получали опыт в филиале «Транспорт и логистика», в администрации предприятия, в дирекции по строительству и других отделениях.

Добавим, за I полугодие 2018 года «Водоканал» провел экскурсии для более чем 1 тыс. студентов. Самыми популярными среди студентов стали Юго-Западные очистные сооружения, где побывали 437 учащихся. Также среди лидеров по посещаемости — Южная водопроводная станция, которая приняла у себя 219 человек.

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