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09.07.18 / 17:56 Новости / Россия и мир

Hyundai запускает в России лимитированную серию Creta

Тираж серии – 1800 автомобилей

«Хендэ Мотор СНГ» выпускает для России лимитированную серию кроссоверов Hyundai Creta. Об этом заявили в компании в понедельник.

Тираж специальной серии составит 1800 автомобилей. Продажи начнутся 10 июля и продлятся до 30 сентября в официальных дилерских центрах Hyundai на всей территории России.

Ранее сообщалось, что Hyundai продал 100 тыс. автомобилей Creta, собранных на заводе в Петербурге. При этом около 20 тыс. авто было продано менее чем за пять месяцев со старта продаж. Отметим, серийное производство Hyundai Creta началось в Петербурге летом 2016 года.

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